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Пожилые тюменцы получают помощь по системе долговременного ухода

Общество, 15:10 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 пожилых тюменцев получают поддержку регионального Центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации по системе долговременного ухода, сообщает отдел по связям с общественностью центра.

"Принцип работы такого ухода основан на убеждении, что чем дольше человек остается в привычной домашней среде, тем выше его качество жизни и благополучие. Цель системы – не только удовлетворить базовые потребности, но и сохранить привычный образ жизни, вернуть человеку уверенность в себе и способствовать его максимально возможной интеграции в общество", - отмечено в сообщении.

Комплексная модель поддержки пожилых людей и граждан с инвалидностью, нуждающихся в постоянной помощи, функционирует в рамках реализации национального проекта "Семья" в Тюменской области.

Система долговременного ухода – это, по словам руководителя службы помощи и ухода "Регионального центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" Кирилла Черепанова, шаг в будущее, где старость не воспринимается как обуза, а поддержка становится нормой.

"И каждый человек, независимо от возраста и состояния здоровья, может жить в своём доме, в безопасности и с достоинством", - подчеркнул он.

Специалисты центра накормят, помогут одеться, организовать быт, сопроводят в поликлинику, вовремя дадут лекарства. И так 28 часов в неделю.

"Мы видим, как человек расцветает, когда рядом есть постоянная, доброжелательная поддержка. Даже при наличии родственников, не всегда оказывается должный уход. И тогда в дело вступаем мы, чтобы пожилой человек не чувствовал себя в тени или в изоляции", - рассказала координатор проекта Анастасия Вторушина.

Чтобы получить помощь по системе долговременного ухода, необходимо обратиться в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации. 8-800-550-27-27 – бесплатная горячая линия для консультации.
Можно также прийти в Центр социального обслуживания по месту жительства, который действует в каждом муниципальном округе области.

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# национальный проект Семья , нацпроект

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