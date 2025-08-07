Участок улицы Пожарных и спасателей в Тюмени перекроют на несколько часов
Движение транспорта будет запрещено на участке ул. Пожарных и спасателей от дома № 1 до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого 9 августа. Ограничения, связанные с проведением спортивного мероприятия, введут на период с 12 до 18 часов, сообщили в городской администрации.
Возможные маршруты объезда: ул. Тимофея Кармацкого, межквартальные проезды.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД.