  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Участок улицы Пожарных и спасателей в Тюмени перекроют на несколько часов

Общество, 12:57 07 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение транспорта будет запрещено на участке ул. Пожарных и спасателей от дома № 1 до пересечения с ул. Тимофея Кармацкого 9 августа. Ограничения, связанные с проведением спортивного мероприятия, введут на период с 12 до 18 часов, сообщили в городской администрации.

Возможные маршруты объезда: ул. Тимофея Кармацкого, межквартальные проезды.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# перекрытие движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 07.08.2025Фестиваль семейного туризма развернется в Вагайском районе
14:14 07.08.2025Три мотоцикла и УАЗ отправятся из Тюмени в помощь бойцам СВО
13:41 07.08.2025Тюменский опыт организации ТОС представили в Луганской Народной Республике
13:30 07.08.2025Минпросвещения РФ не утверждало единую школьную форму

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора