  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

8 августа - события дня

Общество, 17:54 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а) начнется этнопутешествие "Живут в Сибири разные народы" к Международному дню коренных народов мира. 6+

В Тюмени в 12 часов в центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30, стр. 2) начнутся экскурсии в Дом сказки П. Ершова. 12+

В Тюмени в 12 часов в библиотеке журналистики им. Р.С. Гольдберга (пр. Геологоразведчиков, 38/4) начнется турнир по настольным играм "Твой ход". 6+

В Тюмени в 16 часов в музейно-ремесленном "Цехе" Музейного комплекса им. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Кукольные истории Ирины Тарасенко". 0+

В Тюмени в 19 часов в коворкинг-пространстве "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1, сцена Т-микс) начнется церемония награждения победителей Летнего фестиваля ГТО. 6+

В Тюмени на железнодорожном вокзале города (ул. Привокзальная, 22) сделает остановку "Поезд Победы". 6+

В Тюмени в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) состоится поздравление с профессиональным праздником представителей строительной отрасли. 18+

В Ярковском районе на базе агрофирмы "Междуречье" состоится областной день поля. 0+

Интересное в этот день:

1786 — Жак Бальма и Мишель Паккард первыми покорили высочайшую вершину Альп Монблан.

1835 — в России принят новый университетский устав, разработанный министром народного образования графом С. С. Уваровым.

1927 — во Франции объявлено о создании вакцины против собачьей чумы.

1929 — дирижабль "Граф Цеппелин" отправился в перелет вокруг Земли.

1932 — в СССР разрешен труд женщин на шахтах.

2008 — открытие XXIX летних Олимпийских игр в Пекине.

2010 — сель в провинции Ганьсу (Китай), 1471 погибший.

﻿
