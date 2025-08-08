  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Студенты аграрного университета стажируются на тюменских предприятиях

Общество, 11:30 08 августа 2025

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Студенты аграрного университета Северного Зауралья проходят стажировку на предприятиях АПК Тюменской области.

Так, учащиеся третьего курса направления "Агрономия" Антон Грачев, Роман Хафизов и Анастасия Морозова практикуются в агрохолдинге "Юбилейный". Студенты узнали о том, как работает предприятие, как происходит процесс работ с химией, а также настройка рабочих машин и агрегатов. В ходе стажировки они занимаются проверкой технического состояния комбайнов, сортировальных и сушильных машин, а также подготовкой складов для хранения зерна. За ребятами закреплены наставники.

Студенты направления "Электрооборудование и электротехнологии в АПК" стажируются в АО "Россети-Тюмень". Они уже побывали с экскурсиями в оперативно-диспетчерской службе, где им рассказали, какие подстанции обслуживает предприятие. Сегодня в их обязанности входит работа со специальными программами и внесение данных в базу, сообщили в пресс-службе ГАУ Северного Зауралья.

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

# Аграрный университет Северного Зауралья , стажировка , студенты

