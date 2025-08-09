  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Более 100 заявок от тюменцев поступило на региональный этап премии "Гордость нации"

Общество, 16:01 09 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свыше 100 заявок поступило на региональный этап VI Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2025" в Тюменской области.

Как сообщила заместитель председателя регионального отделения "Ассамблеи народов России" Людмила Шабанова, прием заявок в регионе завершен.

"Активное участие в заявочной кампании приняли представители национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, учреждения культуры, образования, местные отделения Ассамблеи народов России и многие другие. 15 августа состоится заседание экспертной комиссии, где будут подведены итоги", - пояснила Людмила Шабанова.

Напомним, в Тюменской области прием заявок проходил по девяти номинациям: "За вклад в обеспечение гражданского единства межнационального согласия", "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики", "За лучшие практики в сфере национальных отношений", "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях", "Поколение Ум" и спецноминации "Защитники Отечества", "Семьи защитников Отечества".

29 августа в ДК "Нефтяник" в Тюмени состоится торжественная церемония, где назовут победителей регионального этапа премии "Гордость нации".

Следующим станет окружной этап всероссийской премии. Внутри Уральского федерального округа победителей определят по семи номинациям. Прием заявок продлится до 30 сентября, торжественная церемония награждения пройдет до 15 октября в Екатеринбурге.

Завершающим этапом станет награждение лауреатов федерального уровня, которое пройдет 10 ноября в Москве.

Любовь Голышева

# ассамблея , Гордость нации , награждение , премия

