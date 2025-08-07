  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Выставка "Поэт и царь", посвященная Пушкину, откроется в Тюмени 13 августа

Общество, 19:15 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция "Поэт и царь" начнет работу в Тюмени в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова с 13 августа . Проект создан Государственным музеем-заповедником "Царское Село" в сотрудничестве со Всероссийским музеем А. С. Пушкина и приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В составе выставки — 85 подлинных предметов из коллекций двух крупнейших музейных институций. Среди них личные вещи Пушкина и его семьи, прижизненные издания, документы эпохи, произведения живописи, графики и скульптуры, пять прижизненных портретов поэта.

Проект оформлен при участии петербургского театрального художника Юрия Сучкова. Его визуальные решения объединили элементы театрального пространства, рукописного текста и музейной классики, создав уникальную атмосферу, в которой голос Пушкина "звучит" напрямую через цитаты на стенах, имитирующих старинные рукописи.

Дополняет выставку специальная просветительская программа, включающая лекции, кинопоказы и экскурсии. Подробнее — здесь.

# выставка , музей Словцова

