Отделения Союза женщин России Тюменской и Оренбургской областей подписали соглашение

фото регионального отделения Союза женщин России

Подписание соглашений о сотрудничестве между региональными отделениями Союза женщин России Тюменской и Оренбургской областей состоялось в рамках визита зампредседателя Тюменской областной думы, лидера регионального отделения Союза женщин России Натальи Шевчик в Оренбургскую область.

От Оренбургской области документ подписала председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению, председатель Оренбургского областного Совета женщин, председатель регионального отделения Союза женщин России Ольга Хромушина.

Соглашения подразумевают партнерское сотрудничество сторон для реализации Национальной стратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ. Работу направят на укрепление позиций женщин в общественно-политическом пространстве; улучшение качества жизни семей; сбережение и продвижение традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей; сохранение семейного здоровья.

"Очень полезная и душевная поездка. Успели обменяться опытом, подписать соглашения о сотрудничестве, прикоснуться к истории региона. Неизгладимое впечатление произвела недавно созданная жемчужина прикладного искусства - яшмовая комната в музее "Эрмитаж-Евразия" в Оренбурге. Вместе с Ольгой Хромушиной и вице-губернатором Ларисой Боярской поучаствовали в работе социального форума "серебряных" волонтеров. Замечательные волонтеры, как и в нашем регионе, помогают бойцам - участникам СВО и их семьям. Это добрый вклад в приближение победы", - отметила Наталья Шевчик.

Было отмечено, что Союз женщин России, обладающий многолетним опытом работы в сфере образования, социальной защиты, культуры, здравоохранения, конструктивно взаимодействует с органами власти и вносит свой вклад в развитие нашей страны. Он является открытой дискуссионной площадкой для обмена мнениями между представителями органов власти всех уровней, женсоветами, НКО и бизнес-сообществом.