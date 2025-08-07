  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Ежедневные занятия спортом ждут тюменцев в рамках проекта #Спортивныйзаряд

Общество, 20:49 07 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

К ежедневным групповым занятиям спортом приглашает присоединиться тюменцев городской проект #Спортивныйзаряд, реализуемый администрацией Тюмени совместно с представителями фитнес-индустрии.

7 августа на спортивной площадке возле школы № 67 (ул. Западносибирская, 24) около 40 ребят поучаствовали в веселых играх, сделали физические упражнения под руководством инструкторов школы спорта и творчества "Алекса". На площадке озера по ул. Муравленко, 19, прошла интенсивная интервальная тренировка табата, которую провела фитнес-инструктор Елена Елохина.

Узнать актуальное расписание занятий можно по ссылке.

Также с расписанием можно ознакомиться на портале "Тюмень — наш дом" в разделе "Тюменский проект "Спортивный заряд".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# проект , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 07.08.2025Ежедневные занятия спортом ждут тюменцев в рамках проекта #Спортивныйзаряд
19:51 07.08.2025На Земляном валу в Тобольске проводят земляные работы и озеленение
19:28 07.08.2025Школьники Тобольского района отправятся экспедицию по "Родным просторам"
19:15 07.08.2025Выставка "Поэт и царь", посвященная Пушкину, откроется в Тюмени 13 августа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора