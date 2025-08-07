Ежедневные занятия спортом ждут тюменцев в рамках проекта #Спортивныйзаряд

К ежедневным групповым занятиям спортом приглашает присоединиться тюменцев городской проект #Спортивныйзаряд, реализуемый администрацией Тюмени совместно с представителями фитнес-индустрии.

7 августа на спортивной площадке возле школы № 67 (ул. Западносибирская, 24) около 40 ребят поучаствовали в веселых играх, сделали физические упражнения под руководством инструкторов школы спорта и творчества "Алекса". На площадке озера по ул. Муравленко, 19, прошла интенсивная интервальная тренировка табата, которую провела фитнес-инструктор Елена Елохина.

Узнать актуальное расписание занятий можно по ссылке.

Также с расписанием можно ознакомиться на портале "Тюмень — наш дом" в разделе "Тюменский проект "Спортивный заряд".