Более тысячи малышей родились в Тюмени в июле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 50 новорожденных появились в тюменских семьях в июле, а всего с начала 2025 года - 6 тыс. 838 малышей, сообщает городская администрация.

Свадьбу в прошлом месяце отпраздновала 1 тыс. 71 пара - на 63 больше, чем в июле прошлого года. В целом число желающих заключить брак выросло: если за семь месяцев 2024 года семью создали 3 тыс. 885 пар, то за такой же период 2025 - уже 4 тыс. 66.