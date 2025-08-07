  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Тюменская область экспортировала 331 тысячу кубометров древесины

Экономика, 18:05 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 331 тыс. кубометров древесины экспортировали предприятия Тюменской области за семь месяцев 2025 года. Страны-получатели - Узбекистан, Китай, Туркменистан, Индия, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Иран, Вьетнам, Турция.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора оказали более 6 тыс. 300 услуг по выдаче и переоформлению фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию хвойных и лиственных пород. Наибольшие объемы проконтролированной на экспорт лесопродукции были отгружены в Китай — 42 %, Узбекистан — 27 % и Казахстан — 20 %. На иные страны приходится 11 % экспортированной продукции.

Вся продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера и допущена к экспорту, отметили сотрудники ведомства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# древесина , пиломатериал , управление Россельхознадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 07.08.2025Тюменские аграрии собрали более двух тысяч тонн капусты
18:05 07.08.2025Тюменская область экспортировала 331 тысячу кубометров древесины
17:32 07.08.2025Семеноводы в Тюменском районе вырастили 750 тысяч сеянцев хвойных деревьев
16:48 07.08.2025Банки отразили 38,7 млн попыток похитить деньги клиентов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора