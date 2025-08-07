Тюменская область экспортировала 331 тысячу кубометров древесины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 331 тыс. кубометров древесины экспортировали предприятия Тюменской области за семь месяцев 2025 года. Страны-получатели - Узбекистан, Китай, Туркменистан, Индия, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Иран, Вьетнам, Турция.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора оказали более 6 тыс. 300 услуг по выдаче и переоформлению фитосанитарных сертификатов на лесопродукцию хвойных и лиственных пород. Наибольшие объемы проконтролированной на экспорт лесопродукции были отгружены в Китай — 42 %, Узбекистан — 27 % и Казахстан — 20 %. На иные страны приходится 11 % экспортированной продукции.

Вся продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера и допущена к экспорту, отметили сотрудники ведомства.