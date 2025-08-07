Официально: в Тюменской области нет дефицита тест-систем на вирусную нагрузку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области дефицита с тест-системами на вирусную нагрузку и иммунограмму нет. Данные исследования выполняются в полном объеме, сообщает информационный центр правительства региона.

В нескольких федеральных и региональных СМИ приводятся данные общественного движения, в которое поступили жалобы из разных регионов, в их числе Тюменская область.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркивают, для назначения исследований необходимо обратиться в Центр профилактики и борьбы со СПИД на прием к врачу-инфекционисту.