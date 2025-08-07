  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северный

Официально: в Тюменской области нет дефицита тест-систем на вирусную нагрузку

Общество, 18:04 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области дефицита с тест-системами на вирусную нагрузку и иммунограмму нет. Данные исследования выполняются в полном объеме, сообщает информационный центр правительства региона.

В нескольких федеральных и региональных СМИ приводятся данные общественного движения, в которое поступили жалобы из разных регионов, в их числе Тюменская область.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркивают, для назначения исследований необходимо обратиться в Центр профилактики и борьбы со СПИД на прием к врачу-инфекционисту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вич-инфекция , департамент здравоохранения Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 07.08.2025Официально: в Тюменской области нет дефицита тест-систем на вирусную нагрузку
17:54 07.08.20258 августа - события дня
17:43 07.08.2025Тюменским родителям разъяснили алгоритм авторизации в "Электронной школе"
17:21 07.08.2025В Тюмени три улицы предлагают назвать именами купцов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора