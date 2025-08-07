  • 7 августа 20257.08.2025четверг
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Карантин по бешенству введен в одном из сёл Тюменской области

Общество, 18:37 07 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введён в с. Юргинское Юргинского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте с 7 августа запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом – вывоз и отлов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# карантин по бешенству

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 07.08.2025Ежедневные занятия спортом ждут тюменцев в рамках проекта #Спортивныйзаряд
19:51 07.08.2025На Земляном валу в Тобольске проводят земляные работы и озеленение
19:28 07.08.2025Школьники Тобольского района отправятся экспедицию по "Родным просторам"
19:15 07.08.2025Выставка "Поэт и царь", посвященная Пушкину, откроется в Тюмени 13 августа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора