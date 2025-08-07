Карантин по бешенству введен в одном из сёл Тюменской области
Карантин по бешенству животных введён в с. Юргинское Юргинского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте с 7 августа запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запретом – вывоз и отлов.