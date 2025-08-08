  • 8 августа 20258.08.2025пятница
В Тюмени стало меньше аварий с электросамокатами

Общество, 11:52 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 74,2 % снизилось число аварий с электросамокатами и гироскутерами в Тюмени по итогам семи месяцев 2025 года. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в соих соцсетях. Он подчеркнул, что это результат целенаправленных мер по регулированию использования данного типа транспорта.

"По итогам семи месяцев 2025 года в Тюмени удалось добиться значительных положительных изменений в обеспечении безопасности дорожного движения. Комплексные меры, предпринимаемые администрацией города, позволили стабилизировать ситуацию и существенно сократить количество дорожных происшествий. Всего ДТП на дорогах местного значения стало меньше на шесть процентов, их количество сократилось с 983 до 924 случаев, а количество пострадавших - на восемь процентов", - уточнил Максим Афанасьев.

Среди основных показателей он также отметил снижение числа аварий с участием пешеходов на 2,5 %. По его словам, это говорит о повышении уровня безопасности для наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Помимо профилактической работы, свою роль сыграло повышение качества дорожного полотна. С начала этого года количество выявленных недостатков на улицах уменьшилось на 30,5 % — со 177 до 123. Это стало возможным благодаря профилактическим ремонтам и регулярным проверкам состояния дорожного покрытия. Установлено девять новых светофоров, до конца года оборудуют еще семь.

# авария , дороги , ДТП , Максим Афанасьев

﻿
