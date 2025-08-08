  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Молодые художники Тюмени представили на выставке 80 работ в различных техниках

Общество, 11:19 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 работ в различных техниках авторства 43-х художников представлены на выставке "Молодость" в зале областного Союза художников по ул. Холодильной в Тюмени. На открытии был аншлаг. Помещение едва вместило всех желающих первыми увидеть картины.

"Молодые художники – творческое будущее нашего региона, возможно, и всей страны. Чтобы молодые мастера состоялись, важна система работы с ними. Такая система хорошо выстроена у Союза художников. Здесь также важна поддержка наставников, детских школ искусств, чтобы художники могли дойти до выставок. Прекрасный результат мы видим сегодня", - рассказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Председатель Союза художников Тюменской области Александр Новик отметил, что работы отбирали, исходя из возраста – от 18 до 35 лет, и оценивали художественный уровень.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Мастер керамики Елизавета Мирзина считает, что искусство спасает во все времена. В последнее время она старается много работать и вкладывает в свои живописные картины более глубокий смысл. На выставку отобрано ее полотно "Зеленая церковь".

"Подразумевалась Спасская церковь, она специально выполнена в темных тонах, так как мне хотелось изобразить не просто церковь, а подчеркнуть ее глубинное предназначение – место для раздумий. Это символ тишины", - описала Елизавета", - описала Елизавета.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две графические работы по мотивам научно-фантастического романа "Астровитянка" Н. Горькавого представила на выставке педагог ИЗО, выпускница ТюмГУ, Роза Асылгареева. Она будет учиться на психолога. Считает, что через изобразительное искусство можно восстанавливать психическое состояние человека.

"Я это поняла на своем опыте. Когда человек испытывает позитивные или негативные переживания, он их выплескивает. И это может быть создание работ, а может быть агрессия или радость. Поэтому самый экологичный способ выплеска эмоций – это творчество", - добавила Роза.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Описывая графические листы в акварельной технике, Роза поделилась, что в одной из работ скрыта метафора борьбы с трудностями на пути к истинной цели, а вторая – это баланс живого и неживого.

"Тушь и акварель – моя любимая техника, преимущество в том, что тушь не смазывается при нанесении акварели. Работа с пером сродни чайной церемонии, как ты с ним обращаешься, такой результат и получишь. Это медитативный процесс", - уточнила Роза Асылгареева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Опытные художники, искусствоведы, педагоги долго и тщательно знакомились с работами юных коллег. Им было что обсудить.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я успела полюбить работу Веры Бобер, маленькую, черно-белую "Окраина". В ней все сказано минимальными средствами, в то же время эти средства искусно созданы", - считает художник Ольга Трофимова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставка "Молодость" открыта для посещения до 7 сентября. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

Анжела Лебедева

# выставка , изобразительное искусство , Союз художников Тюменской области , художники

﻿
