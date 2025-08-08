  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Максим Афанасьев анонсировал установку светофоров на 16 перекрестках в Тюмени

Общество, 12:14 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Светофоры на 16 объектах улично-дорожной сети планируется установить в Тюмени в течение 2025 года.

Девять из них уже работают: на ул. Воровского, 33, ул. Самарцева, 177, ул. Холодильной, 85, ул. Одесской, 14, ул. Олимпийской, 6а, на перекрестках ул. Уездной и Посадской, Уездной и Слободской, Вьюжной и Подшибякина, на дополнительном пешеходном переходе через ул. Уездную в районе Ф. Салманова. До конца года установят еще семь.

"Администрация города активно работает над повышением безопасности дорожного движения. За указанный период были введены в эксплуатацию новые светофорные объекты, предназначенные для повышения уровня безопасности пешеходов, в том числе на основании обращений граждан", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дороги , Максим Афанасьев , светофоры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 08.08.2025Тюменцы создадут арт-объект на фестивале "Проводник" 
12:36 08.08.2025В Тюмени пятеро предпринимателей выиграли грант "Новая нефть"
12:14 08.08.2025 Максим Афанасьев анонсировал установку светофоров на 16 перекрестках в Тюмени
12:03 08.08.2025Лучших аграриев чествуют на Дне поля в Ярковском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора