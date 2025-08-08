Максим Афанасьев анонсировал установку светофоров на 16 перекрестках в Тюмени

Светофоры на 16 объектах улично-дорожной сети планируется установить в Тюмени в течение 2025 года.

Девять из них уже работают: на ул. Воровского, 33, ул. Самарцева, 177, ул. Холодильной, 85, ул. Одесской, 14, ул. Олимпийской, 6а, на перекрестках ул. Уездной и Посадской, Уездной и Слободской, Вьюжной и Подшибякина, на дополнительном пешеходном переходе через ул. Уездную в районе Ф. Салманова. До конца года установят еще семь.

"Администрация города активно работает над повышением безопасности дорожного движения. За указанный период были введены в эксплуатацию новые светофорные объекты, предназначенные для повышения уровня безопасности пешеходов, в том числе на основании обращений граждан", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.