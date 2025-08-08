В ТИУ выделят средства на научные исследования и разработки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Распоряжение о софинансировании научных исследований и разработок подписано в Тюменском индустриальном университете. Инициатива направлена на стимулирование научно-исследовательской деятельности сотрудников, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Софинансирование научных проектов открывает дополнительные возможности, как для их реализации, так и в целом для исследователей университета. Например, это более качественное выполнение продукта (разработки) или привлечение новых партнеров", – сказал проректор по научной и инновационной деятельности Алексей Пимнев.

Одна из ключевых задач ТИУ – увеличить доходы от НИОКР более чем в три раза за счет коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, увеличения числа исследователей и активного участия в грантовых проектах заинтересованных сторон: Минобрнауки России и иных федеральных органов исполнительной власти, а также фондов поддержки.

В 2024 году в университете реализовали четыре проекта, поддержанных Российским научным фондом на сумму 5 млн 900 тысю рублей; в рамках госзадания в сфере науки выполнено пять проектов на общую сумму более 65 млн рублей и 60 проектов в рамках хоздоговорных работ на сумму 46 млн рублей; объем финансирования проектов предприятиями-партнерами вуза составил около 5 млн рублей.

Программа софинансирования научных исследований и разработок действует до 31 декабря 2026 г.