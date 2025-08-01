Жительница Ишима заболела столбняком после травмы на даче

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Столбняк выявили специалисты областной больницы № 4 в Ишиме у пожилой пациентки. 85-летняя женщина поступила в учреждение с подозрением на инсульт, но после обследования и сбора анамнеза врач-невролог заподозрил столбняк.

Пациентка рассказала, что за 10 дней до обращения получила травму на даче — повредила ногу доской. Обработку раны она проводила самостоятельно, не обращаясь за медицинской помощью. Вокруг раны появились покраснение и отёк. В выходные у женщины начались проблемы с речью, глотанием, спазмы мышц нижней челюсти и туловища, а также боли в мышцах. Из-за этого она и вызвала скорую помощь, сообщили в пресс-службе областной больницы №4.

На момент осмотра у неё были заметны паралич языка и мышц, а также изменение цвета кожи. После консультации с инфекционистами был поставлен диагноз "столбняк". Пациентку перевели в областную инфекционную больницу в Тюмень для специфического лечения.

Медики напоминают, что столбняк — это опасное инфекционное заболевание, вызванное токсином бактерии Clostridium tetani. Бактерия проникает в организм через раны и повреждения кожи, после чего начинает вырабатывать токсины, поражающие нервную систему. Если не лечить столбняк, он может вызвать серьёзные осложнения, такие, как проблемы с дыханием и удушье, переломы из-за судорог, остановка сердца, повреждение головного мозга и нарушение его функций. В тяжёлых случаях болезнь может привести к смерти. При первых признаках столбняка необходимо немедленно обратиться к врачу.