  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер восточный

В Тюмени дети с ОВЗ споют в караоке и поучаствуют в бумажном шоу

Общество, 10:36 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инклюзивная караоке-дискотека "Громко! Смело! Вместе!" для детей с ограниченными возможностями здоровья состоится 13 августа в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А. стр. 1). Участники споют в караоке, поучаствуют в танцевальных активностях и бумажном шоу, создадут арт-объект в честь Дня Тюменской области.

На мероприятие приглашают детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет из Тюмени и области, а также их родителей и сопровождающих. Для участников организуют караоке. Каждый ребенок сможет исполнить любимую песню с поддержкой волонтеров и родителей. Кроме того, пройдут подвижные игры, флешмобы и мастер-классы. Завершится мероприятие бумажным шоу, пишет Мегатюмень.

Ключевой точкой события станет создание арт-объекта ко Дню Тюменской области. Ребята соберут сердце из различных декоративных материалов, которое затем поместят в гипсовые ладони. Инсталляцию установят в штабе Движения первых.

Автор проекта - музыкальный педагог, руководитель студии "1+1" Елена Кабирова - стала победителем "Программы поддержки сообществ" мультицентра "Моя территория". Ее инициатива направлена на социализацию детей с ОВЗ, укрепление их уверенности в себе и развитие коммуникативных навыков.

"Это возможность подарить детям с ОВЗ праздник, которого им часто не хватает. Мы создаем пространство, где они могут быть собой, быть услышанными и принятыми. Это вклад в развитие личности каждого ребенка. Особенно ценно, что в этом году дискотека приурочена ко Дню Тюменской области, и дети создадут для региона подарок", — рассказала Елена Кабирова.

Вход свободный. Начало в 14 часов. Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети с ОВЗ , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 10.08.2025Термозащитные плащи для бойцов СВО шьет жительница Тобольского района
14:09 10.08.2025Короткое замыкание стало причиной пожара в СТ "Автоприбор" в Тюмени
13:47 10.08.2025С традициями северных народов познакомит выставка в тюменском музее
13:12 10.08.202515 тюменцев претендуют на победу в конкурсе "Лидеры строительной отрасли"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора