В Тюмени дети с ОВЗ споют в караоке и поучаствуют в бумажном шоу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инклюзивная караоке-дискотека "Громко! Смело! Вместе!" для детей с ограниченными возможностями здоровья состоится 13 августа в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А. стр. 1). Участники споют в караоке, поучаствуют в танцевальных активностях и бумажном шоу, создадут арт-объект в честь Дня Тюменской области.

На мероприятие приглашают детей и подростков в возрасте от 9 до 16 лет из Тюмени и области, а также их родителей и сопровождающих. Для участников организуют караоке. Каждый ребенок сможет исполнить любимую песню с поддержкой волонтеров и родителей. Кроме того, пройдут подвижные игры, флешмобы и мастер-классы. Завершится мероприятие бумажным шоу, пишет Мегатюмень.

Ключевой точкой события станет создание арт-объекта ко Дню Тюменской области. Ребята соберут сердце из различных декоративных материалов, которое затем поместят в гипсовые ладони. Инсталляцию установят в штабе Движения первых.

Автор проекта - музыкальный педагог, руководитель студии "1+1" Елена Кабирова - стала победителем "Программы поддержки сообществ" мультицентра "Моя территория". Ее инициатива направлена на социализацию детей с ОВЗ, укрепление их уверенности в себе и развитие коммуникативных навыков.

"Это возможность подарить детям с ОВЗ праздник, которого им часто не хватает. Мы создаем пространство, где они могут быть собой, быть услышанными и принятыми. Это вклад в развитие личности каждого ребенка. Особенно ценно, что в этом году дискотека приурочена ко Дню Тюменской области, и дети создадут для региона подарок", — рассказала Елена Кабирова.

Вход свободный. Начало в 14 часов. Возрастное ограничение: 6+