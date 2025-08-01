  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 20..22 С 0 м/с ветер северо-восточный

Юнармия и "Движение первых" активно привлекают молодежь Тюменского района

Общество, 17:38 10 августа 2025

t-l.ru

Школьники и студенты Тюменского района активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые организуют "Движение первых" и Юнармия. В их числе: День призывника, "Парад у дома ветерана", открытия мемориалов, уроки мужества, митинги, посвященные памятным датам и событиям и другие, сообщает администрация муниципалитета.

Так, юнармейцы помогают поддерживать чистоту и порядок у мемориальных комплексов и памятников в Тюменском районе, собирать и формировать гуманитарную помощь участникам СВО.

В рамках 80-летия юбилея Победы ребята приняли участие в первом районном конкурсе-смотре почетных караулов и знаменных групп, а также военно-патриотической игре "Зарница 2.0", в которой было задействовано 4,5 тысячи школьников.

Вокруг социально значимых инициатив в Тюменском районе объединяет ребят и "Движение Первых". Заявки на вступление в организацию подали 14 тысяч детей и более 1 300 наставников. Первичные отделения открыты на базе 23 школ района, двух детских загородных центров, Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, при молодежном центре "Поколение" и Областном центре профилактики и реабилитации.

В рамках "Движения Первых" реализуется акция "Мы — граждане России". Во второй раз первичные отделения приняли участие в Российской школьной весне. В номинации "КВН.Дети" команда КВН "Утомленные четвертью" Каменской школы стала обладателем Гран-при, а команда КВН "ШОК" Новотарманской школы заняла призовое третье место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Движение первых , Юнармия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 10.08.2025Закрытие фестиваля "ЭтноЛето" состоится в Тюмени 16 августа
18:04 10.08.2025Тюменцы поделились впечатлениями о музее "Поезд Победы"
17:38 10.08.2025Юнармия и "Движение первых" активно привлекают молодежь Тюменского района
17:09 10.08.2025В Тюменском районе отремонтировали шесть дорог к детским садам и школам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора