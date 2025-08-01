Юнармия и "Движение первых" активно привлекают молодежь Тюменского района

Школьники и студенты Тюменского района активно участвуют в патриотических мероприятиях, которые организуют "Движение первых" и Юнармия. В их числе: День призывника, "Парад у дома ветерана", открытия мемориалов, уроки мужества, митинги, посвященные памятным датам и событиям и другие, сообщает администрация муниципалитета.

Так, юнармейцы помогают поддерживать чистоту и порядок у мемориальных комплексов и памятников в Тюменском районе, собирать и формировать гуманитарную помощь участникам СВО.

В рамках 80-летия юбилея Победы ребята приняли участие в первом районном конкурсе-смотре почетных караулов и знаменных групп, а также военно-патриотической игре "Зарница 2.0", в которой было задействовано 4,5 тысячи школьников.

Вокруг социально значимых инициатив в Тюменском районе объединяет ребят и "Движение Первых". Заявки на вступление в организацию подали 14 тысяч детей и более 1 300 наставников. Первичные отделения открыты на базе 23 школ района, двух детских загородных центров, Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, при молодежном центре "Поколение" и Областном центре профилактики и реабилитации.

В рамках "Движения Первых" реализуется акция "Мы — граждане России". Во второй раз первичные отделения приняли участие в Российской школьной весне. В номинации "КВН.Дети" команда КВН "Утомленные четвертью" Каменской школы стала обладателем Гран-при, а команда КВН "ШОК" Новотарманской школы заняла призовое третье место.