  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области – в финале конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Общество, 16:49 08 августа 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области Андрей Хан вышел в финал конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", сообщает информационный центр правительства региона.

Финальный этап V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" стартовал в Ярославле 7 августа. Очному туру предшествовали отборочные мероприятия, в результате которых из 23,5 тыс. участников отобраны 250 лучших.

На протяжении четырёх дней финалисты будут защищать свои управленческие проекты. Андрей Хан представил на суд жюри проект по формированию единого регионального оператора в сфере водоснабжения и водоотведения на основе концессии.

Тюменскую область также представляют сотрудники строительных и девелоперских компаний.

Победителей конкурса назовут в День строителя — 10 августа.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

"Для финалистов подготовлены насыщенная обучающая программа. Здесь есть возможность пообщаться с коллегами со всей России. Нужно признать, что конкуренция в условия конкурса очень высокая. Организаторы при поддержке Минстроя России создали отличную площадку для профессионального роста и обмена опытом", – сказал Андрей Хан.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурс , управленцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 08.08.2025И.о ректора ТИУ Юрий Клочков отметил главную ценность “Боевого кадрового резерва”
18:18 08.08.2025Арт-экскурсии и ярмарки проведут на фестивале "Джем" в Тюмени
18:11 08.08.2025Карантин по бешенству животных отменен в селе Новоатьялово Тюменской области
17:56 08.08.20259 августа - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора