Руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области – в финале конкурса "Лидеры строительной отрасли"
Руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области Андрей Хан вышел в финал конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", сообщает информационный центр правительства региона.
Финальный этап V Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" стартовал в Ярославле 7 августа. Очному туру предшествовали отборочные мероприятия, в результате которых из 23,5 тыс. участников отобраны 250 лучших.
На протяжении четырёх дней финалисты будут защищать свои управленческие проекты. Андрей Хан представил на суд жюри проект по формированию единого регионального оператора в сфере водоснабжения и водоотведения на основе концессии.
Тюменскую область также представляют сотрудники строительных и девелоперских компаний.
Победителей конкурса назовут в День строителя — 10 августа.
"Для финалистов подготовлены насыщенная обучающая программа. Здесь есть возможность пообщаться с коллегами со всей России. Нужно признать, что конкуренция в условия конкурса очень высокая. Организаторы при поддержке Минстроя России создали отличную площадку для профессионального роста и обмена опытом", – сказал Андрей Хан.
Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.