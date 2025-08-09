  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Дом купца Тюхова реставрируют в Ишиме

Общество, 09:11 09 августа 2025

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Реставрационные работы продолжаются на объекте культурного наследия 19 века Дом купца Тюхова в Ишиме.

Как рассказали в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, подрядчик отремонтировал кровлю, ведётся реставрация фасадов на уровне второго этажа.

В помещениях уже выполнен частичный демонтаж и прокладка сетей инженерных коммуникаций.

# Ишим , памятники архитектуры , реставрация

﻿
