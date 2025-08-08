40 поставщиков представили технику и удобрения на Дне поля в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА “Тюменская линия” | Фото: Сергей Елесин, ИА “Тюменская линия”

40 компаний-поставщиков представили свои новшества сельхозтехники, оборудования, средств защиты растений и минеральных удобрений на выставочной экспозиции Дня поля в Тюменской области. Мероприятие прошло на базе агрофирмы "Междуречье" в Ярковском муниципальном округе 8 августа.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в одном из масштабных событий агропромышленного комплекса региона приняли участие более 150 человек.

"Мы с вами в очередной раз собрались для того, чтобы обсудить современные подходы в аграрном производстве, обменяться впечатлениями, да и просто в хорошей дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы. Я рад видеть много знакомых лиц и уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит всем нам в очередной раз зарядиться положительной энергией, подготовиться к уборочной работе. Уверен, что аграрии Тюменской области поставленные задачи выполнят", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Участники и гости осмотрели участки посевов и познакомились с практикой аграриев Ярковского муниципального округа по возделыванию новых сортов и гибридов растений, а также технологиями обработки почвы, посева и внесения минеральных удобрений.