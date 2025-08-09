Юных бесправников на мопедах и питбайках останавливали автоинспекторы в Тюменском районе
Восемь подростков и их родители привлечены к административной ответственности за езду на скутерах, квадроциклах, питбайках, мопедах в небольших населенных пунктах Тюменского района.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, массовый рейд проходил в селах Луговом, Кулига, Успенка, Перевалово, Горьковка, деревне Ушакова, поселке Московском 8 августа.
Транспорт эвакуирован. Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей, не имеющих водительских удостоверений, к управлению транспортом.