Шесть пожаров зафиксировали в Тюменской области 8 августа

Происшествия, 16:49 09 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушение правил эксплуатации печи стало причиной возгорания хозпостройки в СНТ "Источник" в Тюменском муниципальном округе утром 8 августа. Как сообщает МЧС России по Тюменской области. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м.

В десятом часу утра в Тюмени на улице Аккумуляторная, 1 произошел пожар в одноэтажном гараже мансардного типа.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Днем в селе Десятова Ишимского муниципального округа загорелся жилой частный дом. В результате пожара никто не пострадал. Огонь ликвидирован на площади 72 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В восьмом часу вечера горел двухэтажный дачный дом в СНТ "Источник" Тюменского муниципального округа. Огнем повреждена внутренняя отделка дома на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано шесть техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали 13 раз.

﻿
