Работы тюменской мастерицы в технике кармацкой росписи представлены в Москве
Тюменская мастерица Ольга Отраднова представила своё искусство на выставке в Москве, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Ее работы в технике традиционной кармацкой росписи вошли в экспозицию проекта "Небыль", который открылся в креативном пространстве "Быль/Небыль".
Проект объединил творчество 38 художников со всей страны, каждый из которых воплощает в своих произведениях сказочные, фантастические и невероятные сюжеты.
Посетители выставки могут познакомиться с уникальным творческим видением мастеров и погрузиться в мир фантазий, сказок и народных традиций. Проект будет работать с 2 августа по 15 сентября.
Посетить выставку можно ежедневно с 12 до 21 часа по адресу Съезжинский переулок, дом 10, строение 1