Работы тюменской мастерицы в технике кармацкой росписи представлены в Москве

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменская мастерица Ольга Отраднова представила своё искусство на выставке в Москве, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Ее работы в технике традиционной кармацкой росписи вошли в экспозицию проекта "Небыль", который открылся в креативном пространстве "Быль/Небыль".

Проект объединил творчество 38 художников со всей страны, каждый из которых воплощает в своих произведениях сказочные, фантастические и невероятные сюжеты.

Посетители выставки могут познакомиться с уникальным творческим видением мастеров и погрузиться в мир фантазий, сказок и народных традиций. Проект будет работать с 2 августа по 15 сентября.

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Посетить выставку можно ежедневно с 12 до 21 часа по адресу Съезжинский переулок, дом 10, строение 1