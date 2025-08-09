Систему водоотведения на улице Краснооктябрьской в Тюмени восстановят до конца августа
До конца августа планируется завершить работы на системе водоотведения территории возле жилых домов на ул. Краснооктябрьской в Тюмени.
Руководитель управы Калининского округа Олег Савчук провел совещание с представителями строительных компаний и подрядчиков относительно устранения проблем с подтоплением.
Основной причиной подтоплений стали засорение и нарушение функционирования элементов водоотводов. Для решения вопроса будет проведено восстановление дренажных колодцев, очистка ливневой канализации.