Систему водоотведения на улице Краснооктябрьской в Тюмени восстановят до конца августа

Общество, 15:54 09 августа 2025

Фото: управы Калининского административного округа Тюмени

До конца августа планируется завершить работы на системе водоотведения территории возле жилых домов на ул. Краснооктябрьской в Тюмени.

Руководитель управы Калининского округа Олег Савчук провел совещание с представителями строительных компаний и подрядчиков относительно устранения проблем с подтоплением.

Основной причиной подтоплений стали засорение и нарушение функционирования элементов водоотводов. Для решения вопроса будет проведено восстановление дренажных колодцев, очистка ливневой канализации.

