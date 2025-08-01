  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
Водитель и швея вошли в число самых востребованных профессий в Тюменской области

Общество, 16:43 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Топ-5 самых востребованных профессий по данным на 1 августа назвали в Тюменской области. По данным портала "Работа России", в него вошли водитель автомобиля, электрогазосварщик, швея, продавец-кассир, тракторист.

Как сообщили ранее в департаменте труда и занятости населения, количество заявленных вакансий в Тюменской области превышает 26,5 тысяч. Наиболее востребованы специалисты в сферах образования, строительства, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, профессиональной, научной и технической деятельности.

Все вакансии можно посмотреть на портале "Работа России".

# вакансии

