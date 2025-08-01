  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
Женщина и ребенок погибли в ДТП с электросамокатом в Тюменской области

Происшествия, 11:18 10 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и ее 9-летний сын погибли в ДТП 67-м километре автодороги Омутинское - Армизонское в Армизонском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в электросамокат, движущийся в попутном направлении, въехал автомобиль Lada Granta. На электросамокате ехала 43-летняя женщина со своим сыном, жители села Армизонского. 38-летний водитель автомобиля был пьян, показания алкотестера составили 1,00 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Армизонского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.

