Женщина и ребенок погибли в ДТП с электросамокатом в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и ее 9-летний сын погибли в ДТП 67-м километре автодороги Омутинское - Армизонское в Армизонском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в электросамокат, движущийся в попутном направлении, въехал автомобиль Lada Granta. На электросамокате ехала 43-летняя женщина со своим сыном, жители села Армизонского. 38-летний водитель автомобиля был пьян, показания алкотестера составили 1,00 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Армизонского района организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.