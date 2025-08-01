  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
Специалисты из разных регионов России изучают в Тюмени секреты кинологической службы

Общество, 13:47 11 августа 2025

фото Рогвардии

Более 70 специалистов прибыли в Тюмень из разных регионов России, чтобы изучать дисциплины кинологической службы и совершенствовать личностные умения и навыки в работе со служебными собаками. На базе центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии стартовал очередной курс профессиональной подготовки и переподготовки специалистов-кинологов ведомства и других государственных гражданских организаций.

Группу слушателей составили как новички, делающие первые шаги в кинологии, так и опытные росгвардейцы, имеющие за плечами практическую работу в сложных условиях обстановки, в том числе в ходе специальной военной операции. Обмен профессиональным опытом, совершенствование теоретических знаний и практических умений — основные задачи курса, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Личный состав поприветствовали и пожелали успешного прохождения обучения начальник кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии полковник Александр Ковальчук и временно исполняющий обязанности начальника центра подполковник Дмитрий Зенков. "Преподавательский состав центра провел тщательный входной контроль прибывших. Все они сдали вступительные зачеты по физической, боевой, специальной и военно-политической подготовке. Особое внимание уделялось проверке знаний руководящих документов и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность кинологических подразделений. Питомцы разных пород продемонстрировали свои навыки общего курса дрессировки в двух ключевых направлениях: минно-розыскной и патрульно-розыскной", - отмечено в сообщении.

После четырех месяцев интенсивной подготовки обучаемые пройдут аттестацию, сдав экзамены и зачёты, по итогам которых они получат свидетельства о профессиональной подготовке и документы, подтверждающие сертификацию их питомцев.

# кинологи , Росгвардия

