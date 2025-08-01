Виновника смертельного ДТП осудили в Бердюжском районе
Два года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства получил водитель грузовика, признанный виновным в смертельном ДТП, сообщает прокуратура Тюменской области.
Бердюжский районный суд установил, что в марте 55-летний житель Республики Беларусь, управляя грузовиком Volvo, на 535 км автодороги "Иртыш" нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения.
Произошло столкновение с грузовым автомобилем FAW, 47-летний водитель которого от полученных травм скончался на месте происшествия.
Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.