  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер восточный

Виновника смертельного ДТП осудили в Бердюжском районе

Происшествия, 13:58 11 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства получил водитель грузовика, признанный виновным в смертельном ДТП, сообщает прокуратура Тюменской области.

Бердюжский районный суд установил, что в марте 55-летний житель Республики Беларусь, управляя грузовиком Volvo, на 535 км автодороги "Иртыш" нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения.

Произошло столкновение с грузовым автомобилем FAW, 47-летний водитель которого от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд также на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бердюжский район , ДТП , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:42 11.08.2025Десятилетний мальчик получил травмы в дорожной аварии в Тюмени
14:09 11.08.2025Москвичку сняли с авиарейса в Рощино за дебош на борту самолета
13:58 11.08.2025Виновника смертельного ДТП осудили в Бердюжском районе
13:25 11.08.2025Ребёнок пострадал в массовом ДТП под Тюменью

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора