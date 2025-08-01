Многодетные семьи могут установить дымовые извещатели за счет бюджета Тюмени

Многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут установить в домах автономные дымовые извещатели за счет бюджета города Тюмени.

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием этих услуг и порядок подачи заявления и документов, необходимых для их проведения утвержден постановлением от 28 декабря 2024 года, сообщает администрация города.

Для оснащения необходимо обратиться с заявлением и подтверждающими документами в департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова, дом 12/2, с 8:45 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (понедельник — четверг), с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 (пятница).