Москвичку сняли с авиарейса в Рощино за дебош на борту самолета

Происшествия, 14:09 11 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

35-летнюю жительницу столицы сняли с рейса Тюмень - Москва в аэропорту Рощино.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО, она решила, что сидящие сзади пассажиры дергают ее за волосы и, не разобравшись в ситуации, устроила скандал. Все это сопровождалось грубой бранью, криками и неприличными жестами в адрес окружающих и бортпроводников. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы задержал нарушительницу порядка.

За мелкое хулиганство теперь ей придется выплатить административный штраф и отправляться в Москву другим рейсом.

