В Тобольске устроят благотворительную акцию "Право на жизнь"

Общество, 10:56 12 августа 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Благотворительная акция "Право на жизнь" состоится в тобольском мультицентре "Моя территория" 16 августа. Гости послушают лекцию о том, как выбрать питомца и правильно за ним ухаживать, а также изготовят на мастер-классе ошейники своими руками.

Тоболяки не только получат ценные знания, но и смогут помочь бездомным животным, пишут организаторы. Для этого можно принести гуманитарную помощь: корма, крупы, мясное детское питание, мясо (косточки, субпродукты), впитывающие пеленки, старое постельное белье, миски, переноски, шприцы, бинты и другие медицинские принадлежности. Все собранные вещи передадут в приют "Право на жизнь", а участников акции ждут призы в розыгрыше.

Начало в 13 часов. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+

# бездомные животные , Тобольск

﻿
