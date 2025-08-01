  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на улице Кооперативной в Тюмени

Происшествия, 23:18 11 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар на ул. Кооперативная ликвидируют сотрудники МЧС России в Тюмени 11 августа, сообщает ведомство.

Сообщение о горящих хозяйственной постройки и жилого дома #34 поступило в одиннадцатом часу вечера.

На месте вызова работают 18 человек и пять единиц пожарной техники областного главка МЧС России.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

