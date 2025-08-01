  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Тюменцы увидят до 120 метеоритов Персеиды в час в ночь на 13 августа

Общество, 10:45 12 августа 2025

ИА "Тюменская линия"

Максимальные потоки метеоритов Персеиды будут наблюдаться в ночь с 12 на 13 августа. В среднем ожидается около 100-120 метеоров в час.

По информации астрономов обсерватории "Старая башня" с. Червишево Тюменского района, эти цифры существенно скорректирует яркая Луна, которая взойдет еще вечером, и будет заливать призрачным светом все вокруг.

"Слабые метеоры, а их большинство, потонут в лунном сиянии. Метеоры будут вспыхивать по всему небу. Чтобы увидеть хоть что-то, нужно смотреть в сторону, противоположную Луне. Желательно спрятаться от нее в тени здания или деревьев. Если вы что-то делаете на смартфоне, настройте минимальную яркость экрана - так глаза быстрее адаптируются к темноте", - дали рекомендации специалисты.

Лучше всего наблюдать за потоками за городом. Карта засветки - здесь.

Звездный дождь не требует никаких оптических приборов, уверяют эксперты. Смотреть его в бинокль или телескоп - то же самое, что пытаться увидеть слона в замочную скважину.

"В ночь звездопада можно будет увидеть еще одно интересное явление - сближение Венеры и Юпитера. Примерно в 2 часа ночи на востоке появятся две очень яркие звезды - близко одна над другой. Ярче и ниже - Венера, выше - Юпитер. Это самые яркие объекты после Солнца и Луны. Они будут видны до рассвета. Прошлый раз такое сближение наблюдалось в первых числах марта 2023 года. Ну и самое главное - погода. Почти неделю подряд ясные ночи радовали нас звездным небом. Будем надеяться, что такая погода продержится еще пару дней, хотя "закон подлости" никто не отменял", - сказали в обсерватории.

# астрономия , метеорит , обсерватория

