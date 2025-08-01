Тюменец пытался дать взятку инспектору ДПС

В покушении на дачу взятки сотруднику полиции подозревается 37-летний житель Тюмени. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, автоинспектор остановил тюменца, когда тот был за рулем снятого с учёта автомобиля.

Чтобы избежать ответственности, водитель в служебной машине сотрудников полиции попытался передать представителю власти взятку в размере пяти тысяч рублей.

Инспектор ДПС отказался от получения денег. Обвиняемый был задержан. Расследование уголовного дела продолжается.