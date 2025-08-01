  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Тюменские земледельцы получили 38 тыс. 500 тонн зерна нового урожая

Экономика, 14:58 12 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38 тыс. 500 тонн зерна с урожайностью 30 ц/га получили земледельцы Тюменской области на 12 августа. Обмолочено 12 тыс. 800 га, сообщает региональный департамент АПК.

Хозяйства региона заготовили 426 тыс. 700 тонн сенажа и 62 тыс. 900 тонн сена. Собрали 2 тыс. 193 тонны картофеля, 196 тонн салата, 1 тыс. 282 тонны свеклы, 634 тонны моркови.

