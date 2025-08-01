Евгений Кочергин проходит стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области

Участник программы "Время героев" Евгений Кочергин проходит стажировку в Главном управлении строительства Тюменской области. 12 августа он посетил первый объект – строящуюся коррекционную школу на ул. Красных Зорь.

"Стажировка стартовала вчера с теории, а уже на второй день началась практика. Прежде чем прийти на объект мне рассказали, с чего начинается стройка, какая необходима документация, какие манипуляции нужно выполнить перед этим и прочее. Очень познавательно. Сегодня на объекте мы посмотрели, какие материалы и технологии применяются в ходе строительства, сколько сотрудников задействовано, узнал, какая техника используется и прочие нюансы", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" Евгений Кочергин.

Школу строят на месте старого учебного заведения. Прошлое не отвечало современным требованиям по безопасности и оказанию образовательных услуг. Новое пятиэтажное здание рассчитано на 1 тыс. 101 учебное место. Наполняемость каждого учебного класса не должна превышать 12 человек. Занятия будут проходить в одну смену по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями.

Внутри разместят учебные классы, театральную студию, библиотеку, книгохранилище, кинозал, актовые и физкультурные залы, кабинет робототехники. Предусмотрена и столовая на 550 посадочных мест с пищеблоком, два грузовых лифта и прочее. На улице сделают спортивные площадки, которые будут включать парковую зону, зону отдыха, прогулочные и беговые дорожки, яму для прыжков в длину, места для спортивных игр.

"Будут предусмотрены помещения для социально-бытовой адаптации детей, то есть откроем здесь кухню, где ребят научат готовить, швейную и гончарную мастерские. Сейчас школа готова на 80 процентов. Все работы подрядная организация "Стройимпульс" выполнит в сроки и 1 сентября 2026 года дети уже начнут учиться в новом здании", – начальник отдела капитальных вложений и ремонта ГУС Тюменской области Татьяна Решетникова.

Напомним, ранее Евгений Кочергин прошёл стажировку в региональных департаментах тарифной и ценовой политики, АПК, экономики. По плану обучения, которое продлится до 30 сентября, у участника программы "Время героев" ещё несколько областных департаментов, а также знакомство с работой на муниципальном уровне в городской администрации.

Виктория Макарова