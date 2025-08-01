  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Руководителем тюменского центра "Мой бизнес" назначена Мария Покалюхина

Общество, 15:20 12 августа 2025

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Директором тюменского центра "Мой бизнес" назначена Мария Покалюхина. Ранее она руководила отделом гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

У Марии Покалюхиной большой опыт взаимодействия с банковским сектором и предпринимательским сообществом, она эксперт по подбору мер поддержки бизнеса, включая финансовые инструменты.

Центр "Мой бизнес" — ключевой институт инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Тюменской области.

