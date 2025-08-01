Руководителем тюменского центра "Мой бизнес" назначена Мария Покалюхина
Директором тюменского центра "Мой бизнес" назначена Мария Покалюхина. Ранее она руководила отделом гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
У Марии Покалюхиной большой опыт взаимодействия с банковским сектором и предпринимательским сообществом, она эксперт по подбору мер поддержки бизнеса, включая финансовые инструменты.
Центр "Мой бизнес" — ключевой институт инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Тюменской области.