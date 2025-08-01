В 2025 году в Тюменской области заключат шесть целевых договоров на обучение ИТ-специальностям

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Шесть целевых договоров на обучение студентов ИТ-специальностям заключат с вузами и ссузами Тюменской области в 2025 году. Они подготовят профессионалов по информационной безопасности. Выпускников примут муниципальные и государственные учреждения.

Такие данные привел директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на цифровом пресс-завтраке 12 августа. Ежеквартальную встречу с журналистами региональных СМИ посвятили теме детского ИТ-образования - что дают ребенку цифровые навыки и как получить востребованную профессию в Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Три основные специальности - на базе Тюменского государственного университета, где узконаправленно и профессионально реализуются именно эти направления. В этом году у нас по плану заключить шесть договоров целевого обучения. Мы уже отработали с организациями, которые готовы взять по завершению обучения выпускников к себе на работу. Договор о целевом обучении теперь подписывают три участника – департамент информатизации, будущий студент, который поступает на обучение, и работодатель", - пояснил Станислав Логинов.

В этот раз партнерами стали областные и городские поликлиники, администрации муниципальных образований, областная Служба экстренного реагирования, школы, комитет по информатизации Тюмени, центр занятости населения Тюменской области. При их содействии образовательные учреждения региона подготовят специалистов по информационной безопасности.

Директор департамента также отметил, что в регионе высшее профессиональное образование можно получить в нескольких вузах как на бюджетной, так и на коммеческой основе. В Тюменском индустриальном университете обучат прикладным математике, информатике, информатике и вычислительной технике, работе с информационными системамами и технологиями, программной инженерии.

В Тюменского государственном университете – информационным системам и технологиям, прикладной информатике, информационной безопасности, компьютерной безопасности, информационной безопасности автоматизированных систем, математическому обеспечению и администрированию информационных систем.

Станислав Логинов отметил, что эти направления подготовки в вузах пользуются колоссальным интересом среди будущих студентов.

Напомним, ранее стало известно о самых востребованных направлениях ИТ-подготовки в колледжах и техникумах региона.

Более 160 программ технической и ИТ-направленности могут выбрать родители на портале Навигатор дополнительного образования Тюменской области. Запись на кружки и секции на ресурсе стартует 19 августа.

Оксана Корнеенкова