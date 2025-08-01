  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Виктор Квасов пожелал успехов в обучении участникам "Боевого кадрового резерва Тюменской области"

Общество, 18:50 12 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Успехов в обучении пожелал участникам проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" заместитель директора регионального департамента молодёжной политики Виктор Квасов. Он отметил роль образовательного этапа в дальнейшем развитии ветеранов и участников специальной военной операции.

"Рекомендую быть жадным на знания, потому что знания это у нас сила! Все мы здесь собрались для того, чтобы служить на благо нашей России и Отечества. И не мне, конечно, рассказывать вам, что такое служение, что такое любить Родину. Все мы это прекрасно знаем и понимаем", - напутствовал участников перед стартом образовательной программы Виктор Квасов.

Очный этап обучения образовательной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в середине августа. Он продлится 12 месяцев и будет включать в себя теорию, практику, стажировку и личное наставничество.

# Боевой кадровый резерв , Виктор Квасов

