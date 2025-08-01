  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Более 80 предметов представили на посвященной Александру Пушкину выставке в Тюмени

Общество, 19:14 12 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

85 подлинных предметов представили на посвященной Александру Пушкину выставке "Поэт и царь", которая открылась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 12 августа.

Проект создан Государственным музеем-заповедником "Царское Село" в сотрудничестве с Всероссийским музеем А. С. Пушкина и приурочен к 225-летию со дня рождения поэта. Предметы представлены ими же.

Среди экспонатов — личные вещи поэта и его семьи, прижизненные издания, документы эпохи, произведения живописи, графики и скульптуры, пять прижизненных портретов.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова подчеркнула, что Тюмень одной из первых принимает этот проект, который будут демонстрировать по стране дальше. Отметим, в 2024 году выставка с успехом прошла в Царском селе, по рекомендации Министерства культуры РФ проект стал передвижным. В мае 2025 года ее показали в Новосибирском краеведческом музее.

﻿

Для реализации проекта "Поэт и царь" пригласили петербургского театрального художника Юрия Сучкова. Он предложил рассказать про Пушкина немного необычно. Благодаря объединению элементов театрального пространства, рукописного текста и музейной классики создана атмосфера, в которой голос Пушкина "звучит" через цитаты на стенах.

"Про Пушкина действительно очень много всего сказано и написано. В стране прошло большое количество выставок, посвященных поэту, поэтому решили подойти немного нетрадиционно. Здесь нарушена хронология, потому что дизайнер предложил разделить пространство выставочного зала на две части. Светлая посвящена жизни и творчеству поэта. Темная отсылает зрителя к Черной речке, месту трагической дуэли", — рассказала куратор выставки, научный сотрудник государственного музея-заповедника "Царское село" Юлия Ремизова.

﻿

Первый зал большой, он разделен на пять разделов, каждый из которых посвящен одному монарху. Авторы выставки решили раскрыть тему взаимоотношений Пушкина с властью сквозь призму его творчества. Наряду с разделами, которые посвящены историческим персонажам, с которыми поэт непосредственно взаимодействовал — Александру I, Николаю I, еще есть разделы о Борисе Годунове, Петре I, Екатерине II. К ним поэт обращался в своем творчестве.

﻿

В темном зале представлены только мемориальные предметы. Они связаны либо с самим Александром Пушкиным. Здесь, в частности, можно увидеть бронзовую урну с локоном поэта и его посмертную маску. Эти два экспоната привезли из Всероссийского музея А.С. Пушкина.

﻿

"Этот музей обладает уникальной коллекцией, в которой находятся все подлинные вещи Пушкина, предметы эпохи. У нас богатейшие фонды. Какие-то предметы мы отдали из фондов, некоторые - из постоянно действующей экспозиции. Так у нас не принято, но нам показалось, что 225 лет со дня рождения Пушкина очень важны для страны. Очень хорошо, если впервые экспонаты из постоянной выставки приедут в города Сибири. Пушкин мечтал отправиться в эти места", — поделилась заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге Галина Седова.

﻿

Отметим, выставку дополняет специальная просветительская программа, включающая лекции, кинопоказы и экскурсии.

"Важно отметить, что в каждом проекте мы делаем комплексные просветительские программы. Приехала замечательный лектор Галина Михайловна. Мы ждем на выставке школьников, ученых, исследовательское сообщество. Рассчитываем на студентов, на тех, кому дорога история российского государства", — добавила Светлана Сидорова.

Подробнее о просветительской программе — по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

﻿
