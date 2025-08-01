  • 14 августа 202514.08.2025четверг
Пассажиры поездов в УФО стали чаще путешествовать с питомцами

Общество, 10:56 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22,5 тыс. домашних животных перевезли в уральских поездах за семь месяцев 2025 года - на 15 % больше, чем годом ранее.

Чаще всего пассажиры берут с собой в путешествие кошек, собак и птиц. Реже встречаются черепахи, рыбки, грызуны, а с августа к ним могут добавиться сахарные сумчатые летяги и сурикаты, сообщает Свердловская железная дорога.

Выбрать вагон, где разрешается перевозка животных, пассажиры могут уже при покупке билетов. На сайте РЖД такие вагоны отмечены специальной пиктограммой. Здесь же можно указать тип размещения: рядом с питомцем или подальше от него, если важно избежать контакта по состоянию здоровья или иным причинам.

В скором времени такой функционал будет доступен и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

