  13 августа 2025
  В Тюмени

Александр Моор: профессионалы должны уметь работать в команде и быть эмпатичными

Общество, 17:23 13 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессионалы будущего должны уметь коммуницировать, работать в команде и быть эмпатичными. Таким мнением поделился губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине региона, отвечая на вопрос корреспондента "Тюменской линии" о ключевых компетенциях профессионалов.

"они должны работать во всех сферах. И всем нам, особенно молодежи, нужно быть готовым к тому, что учиться и совершенствовать свои навыки нужно на протяжении всей жизни. Поэтому работы у наших образовательных организаций очень много", - добавил он.

Напомним, в сентябре в Тюмени пройдет молодежный форум "Утро". Регион готовит площадку "Профессионалы будущего". На тематических сессиях эксперты помогут каждому раскрыть собственный потенциал и построить образ своего профессионального будущего.

Подробней о форуме можно узнать на официальном сайте.

Виктория Макарова

# Александр Моор , Форум Утро

