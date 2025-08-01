В Тюменской области планируют построить два логистических центра Wildberries

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Два логистических центра маркетплейса Wildberries планируют построить в Тюменской области. Первый объект обойдется в 6 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвящённой 81-летию образования региона.

"Планы компании по строительству этого проекта сохраняются. На Петербургском международном экономическом форуме я проводил встречу с акционерами, с руководством компании. В ходе обсуждения перспектив развития Тюменской области они выразили желание построить со временем и второй центр. Сейчас обсуждаем подбор земельного участка", - отметил губернатор.

Первый логистический центр появится на Московском тракте, рядом с будущим Южным обходом, который станет частью второй объездной Тюмени. Александр Моор подчеркнул, что выбор места – совпадение, добавив, что оно стало дополнительным плюсом для компании.

"Для логистического комплекса развозка товаров здесь будет очень удобной. Привезти его с запада, складировать и развозить по городу и другим регионам страны. При этом появится большое количество рабочих мест, где смогут работать, в том числе и студенты", - пояснил он.

Напомним, что соглашение о создании распределительного центра было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Площадь планируемого склада по проекту составляет до 150 тыс. кв. м.

Виктория Макарова