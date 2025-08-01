Спецоборудование для аэропортов Югры закупят по программе "Сотрудничество"

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 81-й годовщине региона, назвал объекты, которые финансируются по программе "Сотрудничество" и оценил взаимодействие Тюменской области, Ямала и Югры.

По его словам программа "Сотрудничество" работает как часы. "Механизм отлаженный, - подчеркнул он. – В рамках программы "Сотрудничество" решаются вопросы, которые важны и востребованы жителями округов и Тюменской области. Есть направления, которые традиционно из года в год финансируются. Такие, например, как меры социальной поддержки пенсионеров, ветеранов, которые переезжают из Югры к нам… Это приобретение оборудования для Нижневартовской больницы, в Ханты-Мансийске продолжается строительство колледжа информационных технологий, будет закупаться большой пул специального оборудования для аэропортов Югры".

На Ямале, по словам Александра Моора, традиционно средства программы "Сотрудничество" используются для строительства самых разных объектов транспортной инфраструктуры.

Программа "Сотрудничество" объединяет 11 направлений. В ее рамках ведут строительство дорог, реализуют экологические и социальные проекты, организовали детский отдых в летних лагерях Тюмени, оказывают медицинскую помощь. Приоритеты программы пересматриваются ежегодно, при необходимости добавляются новые пункты.

Кроме того, многое решается в ходе простого человеческого общения, отметил губернатор Тюменской области.

"На Ямале, в Югре и в Тюменской области работают люди, которые вместе учились, работали, хорошо друг друга знают и нам для обмена какими-то практиками не надо никаких специальных форумов, - отметил он. – Тем более, что сейчас в Югре губернатором избран Руслан Николаевич Кухарук, и он привлек много специалистов из области. Я вижу, как там обсуждаются вопросы применения механизма КРТ (комплексного развития территории), о котором сегодня много говорили. Потому что в Югре такая же задача – расселение ветхого и аварийного фонда. И КРТ – очень хороший механизм для привлечения инвестиций для решения этой задачи. Нам интересен опыт Югры по организации волонтерской и добровольческой деятельности. Уверен, что всем нам будет полезен опыт по развитию цифровизации и использованию искусственного интеллекта. Возможности здесь безграничные и задачи стоят огромные".

Александр Моор рассказал о работе Агентства стратегических инициатив, которое собирает лучшие муниципальные практики. "С ними любой может ознакомиться и внедрить, - сказал он. - И я знаю, что один из проектов детской школы искусств №1 города Нижневартовска "Разноцветное детство" используют школы искусств в наших муниципалитетах. Наша практика, которую мы также заявили как одну из лучших, - разработка инновационного профиля муниципалитета - так же используется некоторым муниципалитетами в Югре. И таких примеров, наверное, много. Это хорошая нормальная практика, которая позволяет улучшать качество нашего управления".

В 2023 году Тюменская область, Югра и Ямал пролонгировали программу "Сотрудничество" на рекордный срок – до 2035 года. При этом власти на треть увеличили финансирование.