Круглосуточные платные парковки появятся в Тюмени с 15 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Круглосуточные платные парковки появятся в Тюмени с 15 сентября. Речь идет о пространствах по ул. Республики (в районе улицы Дзержинского, а также площади 400-летия Тюмени). Здесь нужно будет вносить плату и в ночное время.

Об этом сообщает администрация города.

Кроме того, с 15 сентября в рамках третьего этапа развития платного парковочного пространства в Тюмени улицы Орджоникидзе, Смоленская, Дзержинского, Герцена, Профсоюзная и Советская будут переведены в платный режим работы.

Платный режим будет действовать с 18 до 9 часов на парковке в створе улиц Северной, Мориса Тореза и Ленина (напротив ТЦ "Рентал"). Днем автовладельцы смогут воспользоваться ею бесплатно.

Такие меры позволят снизить число нарушений Правил дорожного движения, связанных с парковкой на проезжей части, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, повысить оборачиваемость парковочного пространства.

Стоимость будет варьироваться от 20 до 50 рублей в час.