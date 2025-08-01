В День российского флага тюменцев приглашают на встречу "Патриоты Урала"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третья лекция из цикла онлайн-встреч, ставших продолжением форума волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала", пройдет в День российского флага 22 августа. Начало в 12 часов.

Зарегистрироваться на участие можно по ссылке. Организаторы приглашают всех желающих. "Патриоты Урала" поговорят о роли государственных символов в воспитании патриотизма.

Участников ждет лекторий об истории и значении российского триколора, экспертная дискуссия о роли государственной символики в воспитании патриотизма и гражданской ответственности, а также показ документального фильма из цикла ДНК России, раскрывающего неожиданные факты о знакомых с детства символах Отечества, сообщает официальный сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Экспертами выступят доктор юридических наук, профессор Уральского института управления РАНХиГС, эксперт управления архивами Свердловской области Игорь Выдрин, историк, доцент кафедры педагогики и педагогической компаративистики УрГПУ, победитель конкурса Знание.Лектор Татьяна Дорохова, а также ветеран боевых действий, руководитель исполнительного комитета ассоциации ветеранов СВО по Свердловской области Даниил Шиляев. Модерировать дискуссию будет директор музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави", исполнительный директор ассоциации музеев Екатеринбурга Наталья Просянкина.

Более 30 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как "полотнище с белой, лазоревой и алой полосами".