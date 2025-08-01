На экскурсии и песни под гитару приглашают тюменцев в День археолога
День археолога состоится в тюменском археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском (23 км Ялуторовского тракта, стр. 1) 17 августа.
Тюменцев ожидают бесплатные и платные мероприятия — составление карты музея-заповедника, экскурсии, игры, мастер-классы, песни под гитару. Начало в 13 часов. Возрастное ограничение 12+.
Для желающих посетить музей будет организован трансфер. Выезд в 12 часов 15 минут от парковки возле остановки "ДК Строитель" (ул. Республики, 179). Отъезд из музея планируется на 16 часов 30 минут.
Количество мест ограничено, запись по телефону: +7 (3452) 76-67-67, сообщает региональный департамент культуры.