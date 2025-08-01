  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

На экскурсии и песни под гитару приглашают тюменцев в День археолога

Общество, 08:28 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День археолога состоится в тюменском археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском (23 км Ялуторовского тракта, стр. 1) 17 августа.

Тюменцев ожидают бесплатные и платные мероприятия — составление карты музея-заповедника, экскурсии, игры, мастер-классы, песни под гитару. Начало в 13 часов. Возрастное ограничение 12+.

Для желающих посетить музей будет организован трансфер. Выезд в 12 часов 15 минут от парковки возле остановки "ДК Строитель" (ул. Республики, 179). Отъезд из музея планируется на 16 часов 30 минут.

Количество мест ограничено, запись по телефону: +7 (3452) 76-67-67, сообщает региональный департамент культуры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:19 15.08.2025Тюменских предпринимателей приглашают на международную выставку в Шанхай
08:57 15.08.2025Осенний фестиваль пройдет в Тюменской слободе в последние выходные лета
08:28 15.08.2025На экскурсии и песни под гитару приглашают тюменцев в День археолога
08:14 15.08.2025Фестиваль здоровья развернется в Тобольске 16 августа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора