Одну из улиц Тюмени назовут именем бойца СВО Дмитрия Семенова
Улица Дмитрия Семенова может появиться в Тюмени. С таким предложением выступила областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Как сообщили в администрации города, безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 1 "Березняковский" предлагается присвоить одно из названий: улица Дмитрия Семенова, улица лейтенанта Семенова.
Дмитрий Юрьевич Семенов — лейтенант, командир инженерно-саперного взвода 16 ИСП, выпускник Тюменского высшего военного инженерно-командного училища, участник специальной военной операции, награжден орденом Мужества (посмертно), медалью "За боевые отличия".
Тюменцам предлагают высказать свое мнение по данному предложению. Сделать это можно в письменной или устной форме до 28 августа по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.